Premio Fabula a Bellizzi Riccardo Scamarcio inaugura domani la 14esima edizione del Festival

(Di martedì 27 agosto 2024) Cinema, giornalismo, pubblica sicurezza e inclusione. C’è tutto nella prima giornata del, l’iniziativa culturale nata nel 2010 da un’idea di Andrea Volpe, ai nastri di partenza, mercoledì 28 agosto, a. Per i creativi di tutta Italia la giornata prenderà il via nel primo pomeriggio con i laboratori. Distinti per età, potranno partecipare alle diverse attività (tra la Biblioteca e l’Aula Consiliare) poi tutti in Arena per dare inizio agli incontri. Quattro appuntamenti diversi per rimarcare il carattere altamente formativo dell’iniziativa che passa anche per lo spettacolo. Il primo protagonista sarà Gianfranco Coppola, presidente nazionale dell’Ussi e Caporedattore Rai.