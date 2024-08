Perugia Giovani gioie e dolori al debutto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Sei under 23 titolari, difesassima, errori e riscatti. La prima giornata di campionato, sul terreno della neopromossa Pianese, ha mostrato le difficoltà di unche ha concesso tre gol in 18 minuti e ha evitato la beffa solo nel secondo tempo, riacciuffando il pari.per i più. Ala Piancastagnaio, il tecnico Alessandro Formisano è stato condizionato dalle assenze (Lewis tornerà a fine stagione, mentre Dell’Orco è alle prese con problemi muscolari) e ha schierato una formazione con un’età media di 23,4 anni (24,8 quella degli avversari). Tra emozione dele scelte tattiche, a farne le spese è stato soprattuto il reparto arretrato. Viti (19 anni), Amoran (20) e il diciottenne Plaia (57 anni in tre) non hanno raggiunto la sufficienza in pagella; meglio Bacchin (21 anni), che non si è risparmiato.