(Di martedì 27 agosto 2024) Kiev, 27 agosto 2024 – La Russia ha lanciato uncontro l’per il secondo giorno consecutivo, colpendo diverse regioni dele causando almeno sette morti. Secondo le autorità ucraine, l’aggressione russa ha impiegatokamikaze iraniani Shahed edi vario tipo, scatenando il caos in diverse aree. Attacchi a Krivi Rig, Zaporizhzhia e Kiev Nella città di Krivi Rig, due persone hanno perso la vita in seguito ai bombardamenti, mentre un altro civile è stato ucciso a Zaporizhzhia. I media locali riportano esplosioni anche nella capitale, Kiev, e in altre regioni, intensificando il clima di terrore tra la popolazione. 127e 109contro l’Le forze russe hanno lanciato un totale di 127e 109contro l’. Fortunatamente, la maggior parte di questi sono stati intercettati dalle difese aeree ucraine.