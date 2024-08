Maltempo paura nel baianese | il fango blocca auto e case

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 27 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa pioggia che da circa mezz'ora sta cadendo sull'Irpinia con tuoni, fulmini e un cielo insolitamente scuro per l'orario, scatta l'allarme nel mandamento,, in particolare nel comune di Baiano dopo alcune strade si sono trovate improvvisamente invase da acqua trasformata in. In via Libertà alcune persone sarebbero rimaste intrappolate ine la furia dell'acqua avrebbe raggiunto i vani di alcune abitazioni. Disagi ancge in prossimità delllostradale dove la Nazionale delle Puglie si è trasformata in un fiume di acqua, a giudicare dal colore scuro mista a terreno. Segnalazioni arrivano anche dal Vallo Lauro anche se da ora non si registrano danni a persone o cose. IN AGGIRNAMENTO