LIVE Cobolli-Duckworth US Open 2024 in DIRETTA | pochi minuti all’inizio del match

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23:27 La magiara Bondar elimina la padrona di casa Pera. Sul Court 7 tra poco meno di ventivia alla sfida tra Flavioe l’australiano James. 22:44 Sarà terzo set tra Bondar e Pera. Ancora qualche decina didi attesa prima dell’ingresso in campo di. 22:05 Appena concluso il primo set dell’incontro femminile con l’ungherese Bondar impostasi per 6-3. Dopo questa sfida spazio a. 21:10 Buonasera e ben ritrovati nellascritta di. Sul Court 12 sono già terminati i primi due incontri del programma, che proseguirà ora con la sfida femminile tra l’ungherese Bondar e l’americana Pera. Al termine di questotoccherà all’azzurro.