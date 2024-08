Gorizia Cold Case apre In\Visible Cities

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di martedì 27 agosto 2024) È tutto pronto per, il festival urbano multimediale organizzato dall’associazione Quarantasettazeroquattro e co-finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dal Comune di Gradisca d’Isonzo e dalla Fondazione Carigo; parte della rete Intersezioni. IL PROGRAMMA DEL 28 AGOSTO – La 10^ edizione prenderà il via mercoledì 28 agosto a(dalle 16 alle 19, con partenze ogni 5 minuti da giardino Farber, Sinagoga, via Ascoli) con una delle nuove produzioni di Quarantasettezeroquattro, assieme a Karakorum teatro: “”. Come hanno spiegato Stefano Beghi e Riccardo Tabilio, autori del concept, della drammaturgia e del disegno sonoro, supportati nel software da Marco Prestigiacomo, «è un tentativo di trasformare la visita a una città dalla storia molto ricca e complessa, in un’esperienza artistica intrigante.