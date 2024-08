Cantiere in via Mazzini negozi penalizzati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) "Io ho lavorato fino al 14 agosto, ho chiuso qualche giorno e stamattina, proprio mentre chiudevano la strada, ho riaperto, non senza sorprendermi, anche perché nessuno aveva avvertito né me ne gli altri commercianti. Diciamo che non è il modo migliore per aiutare il commercio che, come noto, non se la passa benissimo". Monta la polemica a Sassuolo, dove ieri mattina Hera ha allestito unche ‘chiude’ al traffico il tratto di viache collega(va) via Aravecchia a viale XX settembre per il disappunto, diffuso, di commercianti e residenti.