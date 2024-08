Tiziano Ferro invita Gerardina Trovato in America | Qui ci sono io venite

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 26 agosto 2024) L’occasione è nata da un post di Valentina Persia che ha pubblicato la foto del suo incontro con, così,hato la cantautrice catanese in. Il post di Valentina Persia e l’incontro conL’attrice comica Valentina Persia ha postato sul suo profilo Instagram una foto in cui appare abbracciata alla. “Avevo paura di ferirti per questo non ho stretto forte l’abbraccio”, recita la didascalia di Valentina Persia, “Ho visto più di quanto pensavo di vedere Quando si inciampa bisognerebbe trovare mani per risollevarci. Io le ho trovate, spero tante mani buone anche per te dolce anima pura”. La conclusione del suo post è una citazione della cantautrice catanese: “Apri quel cassetto, via le ragnatele l’non è poi così lontana”.