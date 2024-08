Calciomercato Juventus cessione Chiesa | dubbio Barcellona sirene dalla Premier League

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 26 agosto 2024) Grandi movimenti in entrata neldellama il capitolo uscite resta ancora fermo. Ladi Federico, ormai corpo estraneo alla squadra e dichiaratamente fuori dal progetto di Thiago Motta, resta ancora un rebus. La pista italiana è più fredda che mai, negli ultimi giorni si è accesa quella che porta all’estero. Ilè in pole per l’esterno della Nazionale ma deve fare i conti con i paletti del Fair Play Finanziario. Il calciatore ha accettato una proposta da 4 milioni netti più due di bonus fino al 2027, meno di quanto chiedeva alla, ma i catalani devono prima sfoltire. Via Vitor Roque, prestato al Betis Siviglia che lo ha presentato come Castolo, e Lenglet finito all’Atletico Madrid. Secondo “Marca” ildovrebbe sfoltire ulteriormente e non è detto che ci riesca.