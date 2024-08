Barbara d’Urso e l’iniziativa dopo l’addio a Mediaset | Cosa farò adesso

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 26 agosto 2024) In questi giorniè tornata ad indossare i suoi abiti più iconici su TikTok, ma l’ha fatto per una causa molto importante. La conduttrice ha spiegato chela fine del contratto ha svuotato i suoi camerini e le ha fatto avere tutte le sue cose, così leiha pensato di vendere all’asta i vestiti che ha indossato nelle sue trasmissioni. Il ricavato di queste aste andrà all’associazione Arimo, che da più di venti anni aiuta i ragazzi e le ragazze in difficoltà. Tutto questo ovviamentela fine dei rapporti con. “Come mai indosso questo abito del Grande Fratello 4? Perché sto per condividere con voi unabella che facciamo col cuore. Come sapete, poco più di un anno fa si è interrotto in maniera brusca il mio rapporto con