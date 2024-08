Wolfsburg-Bayern Monaco 2-3 Kompany | Partita non perfetta ma grande coraggio per vincerla

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 agosto 2024) Vincentha parlato nel post-di2-3, rocambolesco incontro della prima giornata della Bundesliga 2024/2025. Vittoria all’esordio e in rimonta per il tecnico dei bavaresi, con i suoi giocatori capaci di ribaltare il 2-1 in favore dei padroni di casa negli ultimi minuti. “Credo che ci siano da dire tre cose su questa. Siamo stati dominanti nel primo tempo, come sarebbe dovuto essere – spiega– Non abbiamo concesso nessuna occasione. Poi, nel secondo tempo è andata male nella prima parte dove abbiamo concesso due gol in pochi minuti. Alla fine però abbiamo vinto perchè abbiamo affrontato gli ultimi minuti con la giusta mentalità . Gli errori ci possono stare, l’importante è come reagisce la squadra.