Via libera ai nuovi impianti Arrivano 30 ettari in più

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 agosto 2024) Una buona notizia è arrivata dagli uffici della Regione. Salgono infatti a 30 gliconcessi per iviticoli in tutta la Liguria. L’assessore all’agricoltura Alessandro Piana ha appena ufficializzato che l’ente ha ottenuto un importante risultato a favore dello sviluppo del settore vitivinicolo. Per la prima volta infatti la commissione delle politiche agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha accolto proprio su richiesta dell’assessorato all’agricoltura la proposta di aumento degliconcessi per glidivigneti, che nel 2024 passano quindi dai 16 attuali a 30da ripartire tra le 223 aziende liguri che ne hanno fatto richiesta. "Questo incremento – ha spiegato l’assessore Alessandro Piana – rappresenta una risposta concreta alle esigenze delle aziende del territorio.