Via del Villino uccisa da una fucilata I funerali mercoledì all’Osservanza

(Di domenica 25 agosto 2024) L’ultimo addio alla donnada unaesplosa dal compagno – l’uomo sostiene accidentalmente, la procura l’ha indagato per omicidio doloso – sarà dato28 agosto nella Basilica dell’Osservanza a Siena. E’ qui, alle ore 15, che la madre e il fratello di Yuleisi Manyoma Casanova saluteranno la giovane, 33 anni,dal colpo esploso dal fucile calibro 16 che Fernando Porras Baloy stava maneggiando. Saranno tantissimi a stringersi alla famiglia della cuoca che adesso lavorava al ’Conca d’oro’ ma, in passato, era stata in altri locali del centro storico. Da martedì, comunque, il feretro verrà esposto all’obitorio del policlinico consentendo ai tanti amici e colleghi che aveva in città, dove viveva da lungo tempo, di salutarla.