Tris del Napoli Conte vince alla prima al Maradona | Bologna ko 

(Di domenica 25 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIldi Antonioinaugura il suo esordio alcon una vittoria meritata, superando per 3-0 uncombattivo ma inefficace sotto porta. I partenopei, reduci da una pesante sconfitta per 3-0 contro l’Hellas Verona, avevano l’obbligo di rispondere sul campo e lo hanno fatto con una prestazione solida, culminata nei gol di Giovanni Di Lorenzo, Khvicha Kvaratskhelia e Giovanni Simeone. Primo Tempo – La partita si apre subito con ilall’attacco. Al 1?, Raspadori sfiora il gol con un tiro che finisce di poco a lato. Al 5?, l’attaccante si rende nuovamente pericoloso, ma la sua conclusione debole è facilmente bloccata da Skorupski. Ilsembra deciso a prendere in mano le redini della partita, imponendo un ritmo alto e costringendo ila rimanere sulla difensiva.