Sport giochi corsi | firmati tre nuovi Patti di Cittadinanza

(Di domenica 25 agosto 2024) A Monzatredicon le Consulte di Sant’Albino, Libertà e Regina Pacis-San Donato per un valore di 120mila euro . Insieme ai duedigià siglati a inizio anno, che riguardano i quartieri Centro – San Gerardo e Triante, il numero disiglati arriva a 5, coprendo altrettanti quartieri sui 10 della città. Il primo patto è stato proposto dalla Consulta di quartiere Sant’Albino, rappresentata dal capofila “ASD Najaa”, che ha presentato un progetto denominato “Sant’AlbiNOI”. Il patto, che ha la durata di due anni, prevedefotografici per bambini, corse non competitive per le vie del quartiere e spettacoli natalizi. Il secondo patto approvato è della Consulta di quartiere Libertà, rappresentata dal capofila “Associazione Gruppo Spontaneo Libertà”, per l’attuazione del progetto “Corpo-Anima-Mente”.