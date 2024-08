Sanzioni per gli affari con la Russia tra i manager italiani nel mirino del Tesoro degli Stati Uniti c’è anche un valdelsano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 agosto 2024) Colle Val D’Elsa (Siena), 25 agosto 2024 – C’èunfra gliche l’ "Office of foreign assets control" del Dipartimento delha messo sotto sanzione per violazione delle misure contro la, inasprite dopo l’inizio del conflitto in Ucraina. Si tratta delFulvio Salvadori, colligiano di 58 anni, direttore marketing della società ‘Fagima Fresatrici’ di Barberino Tavarnelle, con stabilimento in località La Sambuca, anch’essa posta sotto sanzione dall’ufficio delUsa insieme al suo proprietario e ceo Massimo Falchini.