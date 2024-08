No alla guerra dei dazi con la Cina L’agroalimentare italiano in allarme

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) "Se proprio disi deve parlare, dobbiamo provare a contenere la misura dellaentro le somme che paghiamo oggi per fare entrate i nostri prodotti negli Stati Uniti, vale a dire circa il 10% del valore del prodotto. Un dato molto migliorativo rispetto aidi Donald Trump che arrivavano al 40% del valore". Il direttore generale del Consorzio di Tutela del Grana Padano, Stefano Berni, ha incontrato nei giorni scorsi il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e c’è la volontà di trovare una soluzione per contenere icinesi e la proposta verrà discussa al G7 Agricoltura che si terrà in Sicilia dal 21 al 28 settembre. Il problema da scongiurare è che,mossa Usa-Europa sulle auto elettriche cinesi, larisponda colpendo le eccellenze agroalimentari a grave danno di Francia, Germania e Italia che sono i maggiori produttori, in particolare di formaggi.