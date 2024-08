Napoli Conte | Questo successo ci deve dare fiducia ed autostima

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 25 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutiAntonio, allenatore del, ha commentato con entusiasmo la vittoria per 3-0 contro il Bologna in un’intervista rilasciata a Sky Sport. Dopo una prestazione convincente, il tecnico azzurro ha elogiato l’atteggiamento della sua squadra, sottolineando l’importanza dinon solo per i tre punti conquistati, ma anche per il morale del gruppo e per lache ne deriva. “L’atteggiamento della squadra mi è piaciuto molto contro un’ottima squadra, molto forte nei contrasti,” ha dichiarato. “cied, facendoci capire che con l’unione si può fare tutto.” Per l’allenatore, la vittoria assume un valore speciale, soprattutto perché ilnon vinceva in casa da tempo: “La vittoria al Maradona ci mancava da tanto tempo e i tifosi sono stati il dodicesimo e il tredicesimo uomo in campo”.