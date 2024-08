Michael Keaton attribuisce a Tim Burton i successi della Marvel e DC

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 25 agosto 2024) Beetlejuice Beetlejuice arriverà nei cinema molto presto, portando sul grande schermo l’ultima collaborazione tra l’attoree il regista Tim. Oltre a Beetlejuice, la coppia è sicuramente diventata famosa per Batman del 1989 e Batman Returns del 1992, che sono ancora citati come tra i migliori film di fumetti di tutti i tempi. In una recente intervista con GQ,ha portato questa notorietà ancora oltre, rivelando cheal lavoro disu Batman il merito di aver aperto la strada ai moderni universi cinematograficie DC che conosciamo oggi. “Tim merita un enorme riconoscimento. Ha cambiato tutto“, ha detto. “Non posso necessariamente dirlo, ma c’è una forte possibilità che non ci sia un universo, non ci sia un universo DC, senza Tim“.