Il mondo in cui l' Italia primeggia da secoli oggi offre ai giovani professioni innovative Dove si ragiona anche di sostenibilità

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 25 agosto 2024) Cosa si intende per “gusto”? Il piacere scaturito da un sapore, il godimento di un’esperienza, il proprio stile personale, insieme alle scelte (e agli acquisti) che ne deriveranno. Una splendida unione fra etica ed estetica che spiega bene Romano Benini in Lo stileno (Donzelli), sottolineando il made in Italy e i saperi artigiani trovino le loro radici proprio in questa connessione che da anni porta qualità in ogni esperienza quotidiana. Un’arte e un’economia del gusto che tutto ilci riconosce e che, secondo Benini, appaionol’unico antidoto all’attuale società dei consumi e al modello che esprime.