Candy Peg Perego e Fimer | crolla il mercato di auto ed elettrodomestici in Brianza cinquecento posti a rischio

(Di domenica 25 agosto 2024) Monza – Rientro difficile in fabbrica dopo la pausa estiva per molti lavoratori. A lanciare l’allarme produzione sono i sindacati, preoccupati soprattutto dall’andamento del settore metalmeccanico, storicamente uno dei più importanti in. In difficoltà alcune delle aziende maggiori del territorio, che, messe insieme, arrivano a mettere apiù di 500di lavoro da qui a fine anno. Parliamo dellaHaier di Brugherio, della Pegdi Arcore, della Flowserve di Mezzago, delladi Vimercate, e della Sanvito&Somaschini di Carate, per cui sono in corso numerose vertenze sindacali. Alla, nome illustre del settoreoggi di proprietà della cinese Haier, ci sono 113 esuberi volontari.