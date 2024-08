Calciomercato napoletano | finalmente arriva Lukaku!

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 25 agosto 2024) La svolta che il Napoli ha tanto atteso nel. Fonte foto: www.afronews.deè il nuovo centroavanti del Napoli, la trattativa di, si è definitivamente conclusa venerdì 23 agosto. E’ stata dura, a tratti durissima, ma dopo due giorni di incontri, il DL Manna è riuscito a chiudere l’accordo con il Chelsea. Giovanni Manna è riuscito a cambiare la rotta: non più un prestito con diritto di riscatto, ma un acquisto definitivo. Il belga giungerà in casa Napoli grazie a un investimento pari a più di 30 milioni di euro, tra base fissa e accessoria. E’ stata anche inserita una clausula del 30% sulla futura rivendita.Antonio Conte potrà contare sul proprio bomber, in un progetto in cui necessita di certezze.