Agricoltura da Ismea contributi alle aziende per il ricambio generazionale

(Di domenica 25 agosto 2024) È destinatamicro piccole e medie imprese agricole composte da donne e da giovani di età compresa tra i 18 e i 41 anni la misura“Più Impresa”, che incentiva il subentro nella conduzione di un’azienda agricola al fine di favorire ile ampliare leagricole esistenti. La misura si basa sull’erogazione di un mutuo agevolato a tasso zero e di un contributo a fondo perduto, per un importo non superiore al 35 per cento delle spese ammissibili, agevolando i giovani e le donne che intendono subentrare nella conduzione di un’azienda agricola o che sono già attivi da almeno due anni e intendono ampliare l’attività, sempre in ambito agricolo. Previste due diverse fasi.