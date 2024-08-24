Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2024 ore 18:30 (Di sabato 24 agosto 2024) Viabilità DEL 24 AGOSTO 2024 ORE 18.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTE BASSI QUELLI REGISTRATI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO LA CIRCOLazioNE SI PRESENTA REGOLARE E PRIVA DI IMPEDIMENTI, AL MOMENTO UNICA ECCEZIONE L’INCIDENTE SULLA PROVINCILAE ARIANA, TRA COLLEVALLERANO E CASALE PASTORE, CODE NELLE DUE DIREZIONI IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA TERMINI-CENTOCELLE LA CIRCOLazioNE PERMANE RALLENTATA CAMBIAMO ARGOMENTO LA MANIFESTAZIONE CON CORTEO IN CENTRO A Roma PARTITA ALLE 18 DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA PERCORRERà VIA DELLE TERME DI DIOCLEZIANO, VIA AMENDOLA E VIA CAVOUR, L’ARRIVO è PREVISTO PER LE 20.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2024 ore 17:30 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO NESSUNA NOVITÀ, VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTE BASSI QUELLI REGISTRATI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO ANCHE SUL RACCORDO ANULARE LA CIRCOLAZIONE SI PRESENTA REGOLARE E PRIVA DI IMPEDIMENTI, AL MOMENTO IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA TERMINI-CENTOCELLE LA CIRCOLAZIONE è RALLENTATA CAMBIAMO ARGOMENTO LA MANIFESTAZIONE CON CORTEO IN CENTRO A ROMA CON PARTENZA E ARRIVO DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA A LARGO CORRADO RICCI, PERCORRERÀ VIA DELLE TERME DI DIOCLEZIANO, VIA AMENDOLA E VIA CAVOUR. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2024 ore 16:30 - DALLE 18. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULL’AUTOSTRADA FIRENZE-ROMA RISOLTO L’INCIDENTE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E PONZANO ROMANO, CODE RESIDUE IN DIREZIONE FIRENZE CI SPOSTIAMO SULLA ROMA-TERAMO, ANCHE QUI INCIDENTE RISOLTO, TRA IL BIVIO PER IL RACCORDO ANULARE E SETTECAMINI, IN DIREZIONE TERAMO, NON CI SONO STATE RIPERCUSSIONI DI TRAFFICO A ROMA LA MANIFESTAZIONE CON CORTEO IN CENTRO CON PARTENZA E ARRIVO DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA A LARGO CORRADO RICCI, PERCORRE VIA DELLE TERME DI DIOCLEZIANO, VIA AMENDOLA E VIA CAVOUR. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2024 ore 15:30 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULL’AUTOSTRADA FIRENZE-ROMA AL MOMENTO SONO DUE I CHILOMETRI DI CODA TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E PONZANO ROMANO, IN DIREZIONE FIRENZE ALTRO INCIDENTE SULLA ROMA-TERAMO TRA IL BIVIO PER IL RACCORDO ANULARE E SETTECAMINI, IN DIREZIONE TERAMO, AL MOMENT NON CI SONO RIPERCUSSIONI DI TRAFFICO IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO METRO A ULTIMI DUE GIORNI, OGGI E DOMANI, SABATO 24 E DOMENICA 25 AGOSTO DI BUS SOSTITUTIVI TRA TERMINI E BATTISTINI DA LUNEDÌ IL SERVIZIO TORNA REGOLARE DA LUNEDÌ I LAVORI PROSEGUIRANNO DURANTE LO STOP SERALE, DUNQUE, DALLE ORE 21. romadailynews
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