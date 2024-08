Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 24 agosto 2024)DEL 24 AGOSTOORE 18.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAVOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTE BASSI QUELLI REGISTRATI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO LA CIRCONE SI PRESENTA REGOLARE E PRIVA DI IMPEDIMENTI, AL MOMENTO UNICA ECCEZIONE L’INCIDENTE SULLA PROVINCILAE ARIANA, TRA COLLEVALLERANO E CASALE PASTORE, CODE NELLE DUE DIREZIONI IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA TERMINI-CENTOCELLE LA CIRCONE PERMANE RALLENTATA CAMBIAMO ARGOMENTO LA MANIFESTAZIONE CON CORTEO IN CENTRO APARTITA ALLE 18 DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA PERCORRERà VIA DELLE TERME DI DIOCLEZIANO, VIA AMENDOLA E VIA CAVOUR, L’ARRIVO è PREVISTO PER LE 20.