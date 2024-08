Grande Fratello quando inizia e chi sono i concorrenti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Ilsta per tornare. E l’appuntamento con il ritorno del reality show con la maggiore durata e assenza di contenuti della tv italiana non si farà attendere ancora per molto: la prima puntata andrà in onda lunedì 16 settembre dalle 21.35. La conduzione sarà ancora affidata ad Alfonso Signorini, ormai detentore dello scettro del Gf nonostante gli ascolti tv non lo abbiano praticamente mai premiato negli ultimi anni, con Cesara Buonamici opinionista e Rebecca Staffelli alla postazione social. Insomma, il buongiorno non si vede di certo dal mattino visto che questa squadra nella passata edizione ha dimostrato di non essere granché vincente. Allora sarà necessario puntare tutto sul cast di inquilini della Casa.