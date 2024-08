Endless Love | le anticipazioni dal 26 al 30 agosto

Leggi tutta la notizia su serietvinpillole

La serie "" ritorna su canale 5 alle 14.10 dopo due settimana di pausa estiva. Inoltre questa settimana ci sarà un doppio appuntamento, quello di venerdi perchè andra in onda il pomeriggio ma anche la sera in prima serata con un nuovo appuntamento e in più inizierà la seconda stagione. Quindi è un appuntamento da non perdere. Puoi trovare tutti gli episodi sul sito di Mediaset Infinity. Per rivedere da dove eravamo rimasti prima della pausa: ledal 5 al 9: ledal 26 al 30Lunedì 26Nihan si allontana dalla festa portando con sé una lettera che Kemal le aveva dato tempo addietro, chiedendole di leggerla solo se un giorno avesse deciso di lasciarla.