Cina | governo stanzia fondi per soccorso dai disastri nel Liaoning

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 24 agosto 2024) Pechino, 24 ago – (Xinhua) – Il ministero delle Finanze e il ministero della Gestione delle emergenze dellahannoto 50 milioni di yuan (circa 7 milioni di dollari) per sostenere gli sforzi didalle inondazioni nella provincia cinese nord-orientale del. Isaranno utilizzati per misure di emergenza chiave, tra cui operazioni di ricerca e, il trasferimento e il reinsediamento dei residenti colpiti e la mitigazione dei rischi legati alle inondazioni. Inoltre, idisosterranno gli sforzi per identificare potenziali rischi disecondari e riparare le abitazioni danneggiate per minimizzare le perdite causate dalle inondazioni.