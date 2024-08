Lukaku-Napoli fumata grigia | Chelsea e De Laurentiis ai ferri corti

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 23 agosto 2024), trattativa in salita per il bomber belga: divergenze su prezzo e formula. Manna a Londra per il secondo round, accordo è ancora lontano. Giovanni Manna, direttore sportivo del, è volato nella capitale inglese per la seconda volta in pochi giorni. L’inviato di Sky, Francesco Modugno, riporta: “Si tratta del secondo viaggio di Manna a Londra in pochi giorni. Con lui ci sono Federico Pastorello, agente di, e i dirigenti del”. Le divergenze tra i club riguardano prezzo e formula del trasferimento. Modugno spiega: “Iloffre 5 milioni per il prestito più 25 milioni per l’obbligo di riscatto, ma la formula non convince il”. Il, d’altra parte, ha le sue esigenze. “Ilvorrebbe venderlo a titolo definitivo, ma ad un prezzo diverso da quello proposto dal”, aggiunge Modugno.