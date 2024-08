L' importanza di distrarsi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 23 agosto 2024) Dio benedica il bambino distratto. Una magnifica foto di Narendra Shrestha per l’agenzia EPA mostra una trentina di ragazzini, studenti accompagnati dall’insegnante, mentre pregano davanti al tempio di Pashupatinath, a Katmandu, per la festa indù di Junai Purnima. Rapati a zero e a torso nudo, sotto lo sguardo vigile dell’insegnante, i ragazzini nepalesi levano le braccia in posa ieratica, salvo un bambino che le tiene sì sollevate, ma si volta e mostra all’obiettivo il ciuffo residuo sulla nuca. Perché si volta quel bambino? Cosa ha visto o sentito che ha richiamato la sua attenzione, distogliendola dalla cerimonia? Io di induismo non so un accidente e, in materia generale di divinità, cerco di comportarmi bene in attesa di essere meglio informato.