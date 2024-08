Juve il Barcellona si avvicina a Chiesa | 13 milioni Koop e Nico | si lavora

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Torino, 23 agosto 2024 – Ilpuò venire in soccorso dellasu Federico. Sarebbe il male minore, ma pur sempre meglio del parametro zero. C’è polpa nella trattativa con i blaugrana per il trasferimento del figlio d’arte, ormai ai margini del progetto di Thiago Motta. Con l’uscita di Federico, Giuntoli puòre con ancor più determinazione suGonzalez, primo obiettivo, ma ance su Jaydon Sancho, che ha costi di ingaggio elevati. Poi c’è Teunmeiners la cui offertantina, recapitata a metà agosto, è di 59di euro.e il: affare da 13Passi avanti nella trattativa traper Federico