I BLINK-182 sono tornati con ALL IN MY HEAD

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 23 agosto 2024)-182fuori oggi 23 agosto in radio e in digitale con “ALL IN MY”, il nuovo singolo che anticipa l’album “ONE MORE TIME PART-2 (DELUXE)”, disponibile in digitale dal 6 settembre. Al suo interno tutti i brani di “ONE MORE TIME” più 8 brani inediti. I-182usciti oggi con “ALL IN MY” I-182fuori da oggi 23 agosto con nuova musica, infatti è uscito “ALL IN MY”. È uscito oggi in digitale ed entra in rotazione radiofonica “ALL IN MY” (https://182.lnk.to/Part2), il nuovo singolo che anticipa l’album in uscita il 6 settembre in digitale “ONE MORE TIME PART-2 (DELUXE)“ (Columbia Records/Sony Music). “ALL IN MY” è uscito in un’edizione bundle digitale insieme al brano “NO FUN”.