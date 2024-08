Bollette | ‘ad agosto prezzo fisso del gas è più conveniente’

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 23 agosto 2024): secondo una relazione redatta da Assoutenti sul mercato libero, adildel gas è risultato più conveniente In un contesto energetico sempre più variabile e soggetto a fluttuazioni, emerge una tendenza interessante per quanto riguarda il mercato del gas. Secondo un’indagine condotta da Assoutenti, infatti, i contratti arisultano essere più vantaggiosi rispetto a quelli avariabile. Questa situazione si presenta in modo diametralmente opposto nel settore dell’energia elettrica. Bolletta del gas ad-Ansa-Notizie.comL’analisi di Assoutenti ha messo in luce come, per il gas, optare per un contratto apossa tradursi in un risparmio significativo per le famiglie italiane. Prendendo come esempio una famiglia tipo con un consumo annuo di 1.