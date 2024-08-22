Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2024 ore 08:15 (Di giovedì 22 agosto 2024) Viabilità DEL 22 AGOSTO 2024 ORE 07.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, LA CIRCOLazioNE È SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA Regione. A SUD DI Roma RIAPERTA AL TRAFFICO ANCHE LA VIA DEL MARE TRA OSTIA E OSTIA ANTICA. SONO CONCLUSE LE OPERAZIONI SULLE ALBERATURE MAGGIORI DISAGI PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO: A Roma FINO AL 25 AGOSTO LA METRO A È SOSTITUITA DA BUS NELLA TRATTA TERMINI – BATTISTINI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 22-08-2024 ore 07:30 - VIABILITÀ DEL 22 AGOSTO 2024 ORE 07. NEL TRATTO IN FUNZIONE È CHIUSA LA STAZIONE FURIO IN ALTERNATIVA SI POSSONO UTILIZZARE LE STAZIONI “ PONTE LUNGO” O “COLLI ALBANI” ANCORA SOSPESA PER ALLAGAMENTO IL RAMO DELLA FL3 CHE COLLEGA LE STAZIONI DI SAN PIETRO E VIGNA CLARA MODIFICHE ALLE FERROVIE REGIONALI DEL LAZIO PER LAVORI NELLA STAZIONE TERMINI, DIVERSI TRENI SARANNO LIMITATI O AVRANNO ORIGINE DA ROMA TIBURTINA INTERESSATE LE LINEE FL 4 TRA ROMA E I CASTELLI ROMANI , LA FL 6 ROMA – CASSINO , LA ROMA – ANCONA E ROMA – AVEZZANO- PESCARA E LA FL2 ROMA-TIVOLI SEMPRE PER LAVORI LA FL3 ROMA VITERBO È SOSTITUITA DA BUS TRA VITERBO E CESANO DI ROMA E LE LINEE ROMA NAPOLI VIA FORMIA ED FL7 ROMA MINTURNO SONO INTERROTTE TRA MINTURNO E VILLA LITERNO ANCHE IN QUESTO CASO ATTIVI BUS NEL TRATTO INTERESSATO INFINE, LA LINEA ALTA VELOCITÀ FIRENZE – ROMA, SEMPRE PER LAVORI, LA CIRCOLAZIONE È SOSPESA TRA CHIUSI E ORVIETO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2024 ore 20:30 - CANTIERI ATTIVI A GROTTAFERRATA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI MARCIAPIEDI CHE DURERANNO FINO AL 30 AGOSTO. PREVISTO DIVIETO DI TRANSITO IN VIA GREGORIO DI TUSCOLO E INVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA IN VIA DOMENICHINO TRA LARGO PASSAMONTI E VIA GARIBALDI LAVORI IN CORSO ANCHE SULLA SALARIA TRA IL KM 56 E IL KM 61+500 ALL’ALTEZZA DI ORNARO; PER CONSENTIRE LA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO INTERESSATO ATTIVO IL SENSO UNICO ALTERNATO FINO AL 31 AGOSTO IN FASCIA ORARIA 8-17, AD ESCLUSIONE DEI GIORNI FESTIVI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 21-08-2024 ore 19:45 - PER LO STESSO MOTIVO CHIUSA VIA DI PRATICA DALL’INCROCIO CON LA PONTINA FINO A VIA CAMPO ASCOLANO TORNIAMO SULLA PONTINA, FILE ALL’ALTEZZA DI POMEZIA, IN QUESTO CASO PER UN INCIDENTE IN DIREZIONE APRILIA. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON LA PONTINA DOVE A CAUSA DI UN INCENDIO CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO. romadailynews
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