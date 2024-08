Sono stati recuperati altri quattro corpi all’interno della Bayesian

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 22 agosto 2024) I sommozzatori hanno trovatodel lussuoso yachtaffondato lunedì al largo di Porticello in provincia di Palermo. Si tratta di Jonathan Bloomer, presidenteMorgan Stanley International,moglie Anne Elizabeth, del legale Chris Morvillo e sua moglie Nada. L’incidente ha già causato la morte accertata di sei persone, mentre i soccorritori continuano la ricerca dei due dispersi il cinquantanovenne magnate britannico Mike Lynch e sua figlia Hanna, di diciotto anni. L’imbarcazione di cinquantasei metri costruita nel 2008, recentemente ristrutturata nel 2020, era ancorata vicino al porto di Porticello quando è stata colpita da una tromba d’aria, affondando in pochi minuti e lasciando poco tempo per i passeggeri e l’equipaggio di mettersi in salvo.