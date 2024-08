Lazio | Baroni mette nel mirino l’Udinese Castrovilli in gruppo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 agosto 2024) Lasi avvicina a grande velocità al prossimo impegno di campionato contro. Il penultimo allenamento prima della partenza per Udine della squadra biancoceleste ha regalato subito un sorriso a, a riposo precauzionale nella seduta di mercoledì, è rientrato regolarmente in. L’unico indisponibile per sabato sarà quindi Gila. Qualche dubbio di formazione per il tecnico dei capitolini che ha ancora qualche nodo da sciogliere riguardo la formazione: il primo riguarda la cabina di regia, dove Rovella potrebbe lasciare il posto a Vecino, mentre in difesa Patric si giocherà una maglia da titolare con Casale al fianco di Romagnoli. Davanti, invece, si va verso la conferma del tridente, con Noslin e Zaccagni pronti ad innescare l’unica punta Castellanos.nelinSportFace.