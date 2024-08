Inter il vero banco di prova per Oaktree il 2025 Due colpi – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 22 agosto 2024) L’ha vissuto un’estate di transizione nel suo tabellino di marcia. Sul mercato si è mossa poco, i tasselli erano già al loro posto e sono arrivate solo conferme. Ildipersarà ilsecondo Tuttosport. ULTIME MOSSE – Il mercato dell’non si è ancora concluso: c’è innanzitutto da chiudere per Tomas Palacios, il difensore individuato dalla dirigenza per fare da vice-Bastoni. Non è tutto, perché ci sono esuberi da vendere in maniera impellente. Il primo è Martin Satriano, che ieri ha fatto le visite mediche con il Lens in Francia, poi il pensiero va assolutamente a Joaquin Correa, offerto ad alcuni club e ormai possibile confermato nel caso in cui non avesse squadre al di fuori dell’. Per Adrien Rabiot nulla di, d’altronde la strategia dinon prevede profili da tesserare come il francese.