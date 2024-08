Inseguimento sulla autostrada A1 con auto rubata un arresto e una denuncia

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 22 agosto 2024) Caserta. Une unanel Casertano al termine di unina bordo di un’. È successo alcuni giorni fa, quando i poliziotti delle Sottosezioni Stradale di Caserta Nord e Frosinone hanno inseguitoA1 una Smartnella notte precedente a Roma. Il conducente, non fermandosi all’alt dei poliziotti, ha iniziato una pericolosa fuga, zigzagando con pericolose manovre tra i veicoli. Attraverso un dispositivo di “safety car” adottato dai poliziotti che si trovavano qualche chilometro più avanti, è stato rallentato l’intero traffico della tratta. Dopo aver speronato la vettura di servizio, i fuggitivi sono stati bloccati all’altezza del casello di San Vittore. Il conducente è stato arrestato per resistenza, danneggiamento e ricettazione e portato nel carcere di Cassino, mentre il passeggero è statoto in stato di libertà.