(Di giovedì 22 agosto 2024) 2024-08-21 14:56:12 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Ilha confermato l’acquisto adi. Il nazionale portoghese, autore di otto gol in 41 presenze con la Selecao, ha trascorso la scorsa stagione in prestito al Barcellona, ??segnando 10 gol in 44 partite. Illo ha ingaggiato in prestito nella seconda metà della stagione 2022-23, realizzando quattro gol in 16 presenze in campionato. Ora 24enne,è diventato l’acquisto record dell’Atleti quando è entrato a far parte della squadra di Diego Simeone per 113 milioni di sterline dal Benfica nel 2019, segnando nove gol e fornendo tre assist in 36 presenze nella sua prima stagione nel club. Ma dopo aver trascorso le ultime due stagioni in modo instabile, ora ha scelto Stamford Bridge come sua residenza permanente.