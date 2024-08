Grande Fratello 18 entra lui Pubblico sbigottito | nip e vip di nuovo insieme

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di giovedì 22 agosto 2024) Negli ultimi giorni, l’attenzione dele dei media è stata catturata dalle indiscrezioni riguardanti il cast della prossima edizione del, che promette di essere ancora una volta uno degli eventi televisivi più attesi dell’anno. Secondo le ultime voci, è molto probabile che la nuova edizione riproponga la formula vincente già vista nella stagione precedente, con una combinazione di partecipanti “nip” (persone non famose) e “vip” (celebrità), tutti pronti a convivere nella casa più spiata d’Italia. Tra i possibili nuovi inquilini, potrebbe esserci un noto tiktoker napoletano, il cui nome sta già facendo discutere. A lanciare l’indiscrezione è stato proprio il tiktoker in questione, che ha utilizzato i suoi seguitissimi profili social per svelare che farà parte del cast di una trasmissione Mediaset.