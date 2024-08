Che significa Demure e perché questa parola è diventata un trend

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 22 agosto 2024) Il“Very, very mindful” sta conquistando TikTok ed è diventato il mantra irriverente del momento, ma cosaesattamente la? Questo fenomeno virale, lanciato dalla creator portoricana Jools Lebron, ha preso piede come una parodia di coloro che dichiarano di avere un atteggiamento pudico e raffinato, ma in realtà ostentano uno stile di vita e un modo d’essere visibilmente opulento e fuori dagli schemi. Tecnicamente, il termine inglese ormai in disuso“modesto” o “riservato”, ed è stato reinterpretato in chiave ironica dalla Gen Z. @joolieannie #fyp #? original sound – Jools Lebron Ilha preso piede quando Jools Lebron, un content creator, ha condiviso un video virale in cui mostrava il suo modo discreto e attento di truccarsi per andare al lavoro, definendolo “very, very mindful“.