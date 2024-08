Cagliari | Viola Mina e Palomino rientrano parzialmente in gruppo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 agosto 2024) Nuova tappa di avvicinamento alla gara di lunedì per i rossoblù di mister Nicola. La seduta odierna è iniziata in palestra con delle esercitazioni sullo sviluppo della forza. In seguito ilsi è trasferito in campo: esercitazioni tecniche, sessione di uno contro uno e tre contro tre. In chiusura delle partite giocate a campo ridotto.ha lavoratocon la squadra, così come, integrati da lavoro individuale. Personalizzato per Zortea. Al termine della seduta dirigenti, staff tecnico e squadra hanno partecipato ad un incontro organizzato dall’Associazione Italiana Arbitri, tenuto dall’arbitro della CAN A, Antonio Giua, per illustrare le linee guida e le novità regolamentari. Domani allenamento al mattino.inSportFace.