L' italiano Passeri condannato a 25 anni in Egitto La sinistra lo usa come la Salis contro la Farnesina

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Pena massima in, al Cairo, per l'Giacomo. "Siamo ancora sotto choc: ci hanno comunicato che mio fratello è statoall'ergastolo, con 25da scontare in". A parlare è Andrea, fratello del giovane pescarese arrestato un anno fa inper possesso di droga e ritenuto colpevoli oggi da un tribunale del Cairo. Nelle scorse settimane molti esponenti dellaitaliana, Laura Boldrini in testa, avevano difesoparagonando in qualche modo la sua vicenda alla incarcerazione in Ungheria di Ilaria, l'attivista antifascista oggi tornata in libertà ed eletta all'Europarlamento con Alleanza Verdi e. Ora la famiglia proverà a chiedere l'estradizione e a fare ricorso.