Kaos ecco il trailer della nuova serie Netflix | Jeff Goldblum è Zeus con la sua famiglia disfunzionale di dei

Diffuso il trailer ufficiale di Kaos, la serie con Jeff Goldblum nei panni di Zeus, re degli dei e dominatore del mondo, che include un'anteprima di Cassandra (Billie Piper), Medusa (Debi Mazar) e Lachy (Suzy Eddie Izzard). La serie sarà disponibile sulla piattaforma dal 29 agosto.

Trama: Zeus è da tempo considerato il re degli dei. Finché non si sveglia un giorno con una ruga in fronte. Diventa nevrotico e imbocca una strada pericolosa lastricata di paranoie, convincendosi che sia l'inizio della sua caduta, della quale ora vede le avvisaglie ovunque.