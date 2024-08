Il volto di pietra

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Accecato dalla rabbia e da un razzismo contro i neri che diventa l’emblema degli Stati Uniti dei primi anni 60, Simeon parte alla volta di Parigi al fine di trovare conforto nella “tollerante” e “aperta” società francese. Lì infatti, malgrado le prime difficoltà di ambientamento, non esiste razzismo verso le persone di colore. Tuttavia, con la guerra di liberazione algerina in corso che sta cercando di portare giorno dopo giorno l’Algeria verso gli accordi di Evian del 1962, la Francia sembra non essere troppo tollerante con quelli che definisce molto grossolanamente bicot o melon, ossia gli arabi algerini. Mosso da un fervente desiderio di aiutare gli umili e gli oppressi come lui, Simeon inizierà a frequentarne alcuni: tra pacifisti, militanti dell’Fln, o donne torturate e abusate durante l’occupazione francese dell’Algeria, il protagonista del romanzo si trova a suo agio.