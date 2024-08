Gatto eroe sventa il furto ma attenzione al trucco della corrente Ecco come agiscono i ladri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Firenze, 21 agosto 2024 – La luce se va all’improvviso, il proprietario di casa esce per verificare il contatore e nel frattempo ientrano. Ilè abbastanza vecchio, ma il metodo è collaudato e funziona. Anche perché un salto dipuò capitare in qualsiasi momento. Questo deve aver pensato anche la signora fiorentina a cui, sabato scorso, hanno tentato di rubare in casa. Are ilè stato ilNandi. Mentre la donna era uscita per recarsi al contatore due malviventi si sono intrufolati all’interno dell’abitazione per rubare, ma il micio, con il suo miagolio, è riuscito a metterlo in fuga. "Stavo vedendo la tv quando all'improvviso si è spento tutto. Io vivo al piano terra rialzato, gli allacci sono a pochi gradini dal mio uscio. Quindi sono uscita senza chiudere la porta dietro di me.