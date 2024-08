Cristiano Ronaldo e Georgina si sono lasciati? Spunta assegno di mantenimento a vita e non solo!

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Periodo difficile per le coppie Vip; dopo Ilary Blasi e Francesco Totti, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, Claudio Amendola e Francesca Neri e molti altri, ancheRodriguez sembrano essere arrivati al capolinea Cosa è successo? Da giorni ormai non si fa che parlare insistentemente di una pesante crisi matrimoniale fra il calciatore e la sua compagna. Secondo alcune fonti provenienti dalla Spagna, i due avrebbero firmato un accordo di separazione con cifre da capogiro. Ovviamente, per adesso, nessuno dei due diretti interessati ha confermato o smentito le notizie in merito.Rodriguezuna fra le coppie più apprezzate nel mondo dello spettacolo e del calcio internazionale. I due stanno insieme da ben otto anni e oggi vivono in Arabia Saudita, dove lui ha dovuto trasferirsi per lavoro.