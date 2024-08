Conto alla rovescia per la nuova stagione teatrale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) E’ tutto pronto per aprire il sipario sulla2024-2025. La Fondazione Teatro Borgatti di Cento ha infatti messo a punto tutto il programma e sarà svelato durante una conferenza aperta al pubblico, in programma per martedì 3 settembre alle 18.30. Sarà all’Auditorium Pandurera e ad entrata gratuita. Lì si potranno scoprire tutti i protagonisti che animeranno questache si svolgerà in Pandurera, ancora purtroppo lontani dal poter anche solo pensare di tornare allo storico teatro. Con la decisione del 17 aprile dell’amministrazione Accorsi di recedere dal contratto del cantiere, infatti, tutto si è fermato e anzi, si è tornati al punto iniziale.