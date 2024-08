Como il Broletto incendiato da Plessi l' alchimista che trasforma la materia in poesia elettronica

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Immaginate un mondo dove l'acqua e il fuoco non sono solo elementi naturali, ma diventano flussi digitali che scorrono e sino, dialogando con l'. In questo universo, Fabrizioè l'moderno, capace di unire la forza ancestrale della natura con la potenza tecnologica, creando opere che vibrano di arte e. Il Maestro, classe 1940, è infatti capace dire il tangibile in un'esperienza visiva che sfida le convenzioni, di fondereli antichi come il ferro, il legno e il marmo con l'hit-tech più avanzata generando quello che lui stesso definisce il "cangiante elettronico". Ma per, che è stato tra i primi sperimentatori della videoarte in Italia tra gli anni Sessanta e Settanta, la tecnologia non è un fine, ma un mezzo attraverso il quale preservare e rinnovare la memoria culturale.