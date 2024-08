Ossessione sinistra la sparata di Bindi su Vannacci | Ora mi denuncia?

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 20 agosto 2024) L'dellaper Robertofinirà per riempire i tribunali? A Pierluigi Bersani, si accoda Rosyche intervistata su La7 a In Onda tira una stoccata al generale e chiede provocatoriamente: "Ora querelerà anche me?". Andiamo con ordine. L'europarlamentare della Lega aveva querelato l'ex segretario del Pd per un frase pronunciata nel settembre scorso, dal palco della Festa dell'Unità di Ravenna. Parlando del libro Il mondo al contrario, il dem aveva detto: "Io ho letto solo i sommari. Quando leggi quelle robe lì pensi: sciogliamo l'esercito, sciogliamo le istituzioni, facciamo un grandissimo bar, il bar Italia. Mi resta una domanda: se in quel bar lì è possibile dare dell'anormale a un omosessuale, è possibile dare del cog***ne a un generale?".