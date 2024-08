Mucillagine le coste italiane sono invase Cos’è e quali sono i pericoli Tutto quello che c’è da sapere

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 20 agosto 2024) Lainvade di nuovo le, tingendo di bianco il mar Adriatico e alcune aree del Tirreno. Questo fenomeno, noto anche come “neve di mare,” preoccupa bagnanti e pescatori, diventando uno dei temi centrali dell’estate 2024, specialmente lungo la Riviera Romagnola.Leggi anche: Adriatico, lache ha invaso la riviera è visibile anche dallo spazio Conosciuta anche come “neve di mare”, lasi presenta come una sostanza viscosa e appiccicosa, composta da zuccheri prodotti da alghe microscopiche. Le alghe, che fanno parte del fitoplancton, rilasciano polisaccaridi nell’acqua. Gli zuccheri si aggregano formando una rete che si muove tra la superficie e il fondo del mare. Quando la temperatura del mare aumenta, come è successo quest’anno con l’Adriatico che ha toccato i 30 gradi, laprolifera.